Есть пострадавшие: на оборонном предприятии в США произошел взрыв

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 7 0

На оборонном предприятии в США произошел взрыв

Есть пострадавшие: на оборонном предприятии в США произошел взрыв

Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один человек пропал без вести.

Взрыв произошел на американском оборонном предприятии General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в штате Арканзас. В результате происшествия пострадали два человека, один до сих пор считается пропавшим без вести. Об этом рассказал сотрудник завода Беркли Уэйли агентству Associated Press.

«В настоящее время мы работаем со службами экстренного реагирования и можем подтвердить, что инцидент привел по меньшей мере к двум раненым и одному пропавшему без вести», — заявил Уэйли  журналистам.

Пока что неизвестно, какой именно тяжести травмы получили пострадавшие, но одного из потерпевших доставили в окружную больницу, а второго с места происшествия вывезли на вертолете.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности взрыва на крыше автобуса в Москве в районе Ижорского проезда. Там сдетонировал газовый баллон. Жительница Северного округа столицы, которая оказалась на месте происшествия, поделилась деталями произошедшего.

+22° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
87.95
-0.04 94.58
0.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:41
Есть пострадавшие: на оборонном предприятии в США произошел взрыв
1:21
«Не жди меня»: перед смертью аниматор из Краснодара пытался успокоить жену
1:01
Наследники названы: кто получит состояние звезды «Друзей» Мэттью Перри
0:41
Пора прикрыться: Минкульт поддержал идею ввести дресс-код для артистов
0:21
«Боже упаси»: Стас Пьеха отказался петь дуэтом с Ольгой Бузовой
0:01
Дедушка Джо не отступит: американский президент не выйдет из предвыборной гонки

Сейчас читают

Ливни, грозы и смерчи: жаркая погода в Москве резко изменится к выходным
Отпуск закончился трагедией: что известно о ДТП с российскими туристами в Турции
Обнимает и целует в лоб: В Сети обсуждают роман Егора Крида и Алины Загитовой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака