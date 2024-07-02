«Аж уши заложило»: подробности взрыва на крыше автобуса в Москве
На севере Москвы из-за взрыва баллона на крыше автобуса пострадал водитель
Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey
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Обломки долетели до тротуара, задев ближайшие лавочки.
В Москве в районе Ижорского проезда на крыше автобуса взорвался газовый баллон. Женщина, которая оказалась на месте происшествия, рассказала изданию Газета.ру о том, что произошло.
«Взрыв был достаточно сильным, обломки долетели до ближайших лавочек, аж уши заложило. Пострадавших нет, кроме водителя. Его достал водитель проезжавшей мимо машины. У него пострадали только глаза и лицо», — отметила женщина.
По ее словам, к автобусу быстро подъехали несколько карет скорой помощи, спасительная служба и ДПС. Окружающих охватила паника. Возле места происшествия собрались люди, которые хотели узнать, что случилось. Некоторые даже выбегали из соседних домов.
Инцидент произошел 2 июля. Газовый баллон взорвался на крыше автобуса. По данным Дептранса Москвы и ГИБДД, пострадали водитель и один из пассажиров. Причины аварии устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что причину разрыва вагонов «Иволги» в Подмосковье.
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