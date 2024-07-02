«Аж уши заложило»: подробности взрыва на крыше автобуса в Москве

Обломки долетели до тротуара, задев ближайшие лавочки.

В Москве в районе Ижорского проезда на крыше автобуса взорвался газовый баллон. Женщина, которая оказалась на месте происшествия, рассказала изданию Газета.ру о том, что произошло.

«Взрыв был достаточно сильным, обломки долетели до ближайших лавочек, аж уши заложило. Пострадавших нет, кроме водителя. Его достал водитель проезжавшей мимо машины. У него пострадали только глаза и лицо», — отметила женщина.

По ее словам, к автобусу быстро подъехали несколько карет скорой помощи, спасительная служба и ДПС. Окружающих охватила паника. Возле места происшествия собрались люди, которые хотели узнать, что случилось. Некоторые даже выбегали из соседних домов.

Инцидент произошел 2 июля. Газовый баллон взорвался на крыше автобуса. По данным Дептранса Москвы и ГИБДД, пострадали водитель и один из пассажиров. Причины аварии устанавливаются.

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