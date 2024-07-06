Юлия Пересильд дала важное напутствие молодежи

О чем необходимо всегда помнить ребятам?

Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд дала наставление молодежи. Актриса рассказала в интервью 5-tv.ru на национальной кинематографической премии «Ника», что вчерашним школьникам следует быть более благодарными.

«Мне кажется, самое главное напутствие, которое я бы хотела сказать молодым — это быть благодарными», — поделилась Пересильд.

По словам актрисы, благодарность должна быть не только по отношению к наставникам и учителям, но вообще ко всему, что человеку дается. Нужно выражать признательность даже трудностям и проблемам, что встречаются на пути, поскольку меняют нас и помогают расти дальше.

Юлия Пересильд считает, что у современного поколения много достойных и хороших представителей.

«Они и так классные все, у нас действительно хорошее поколение молодых, юных ребят. Я вот смотрю за ними с удовольствием, наблюдаю, в том числе и в нашей актерской среде, и не только», — подчеркнула актриса.

Но, по ее мнению, современная молодежь не придает особого значения слову «благодарность», какое следовало бы.

Национальная кинематографическая премия «Ника» прошла в понедельник 1 июля в театре «Маска». Во время мероприятия Юлия Пересильд получила награду за «Лучшую женскую роль» в фильме «Вызов».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Юлия Пересильд вспомнила, как во время съемок фильма «Вызов», когда вся группа находилась в космосе, их корабль не смог с первого раза состыковаться с МКС из-за отказа автоматики.