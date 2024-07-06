Юлия Пересильд дала важное напутствие молодежи

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 3 024 0

Юлия Пересильд: молодому поколению следует быть более благодарным

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

О чем необходимо всегда помнить ребятам?

Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд дала наставление молодежи. Актриса рассказала в интервью 5-tv.ru на национальной кинематографической премии «Ника», что вчерашним школьникам следует быть более благодарными.

«Мне кажется, самое главное напутствие, которое я бы хотела сказать молодым — это быть благодарными», — поделилась Пересильд.

По словам актрисы, благодарность должна быть не только по отношению к наставникам и учителям, но вообще ко всему, что человеку дается. Нужно выражать признательность даже трудностям и проблемам, что встречаются на пути, поскольку меняют нас и помогают расти дальше.

Юлия Пересильд считает, что у современного поколения много достойных и хороших представителей.

«Они и так классные все, у нас действительно хорошее поколение молодых, юных ребят. Я вот смотрю за ними с удовольствием, наблюдаю, в том числе и в нашей актерской среде, и не только», — подчеркнула актриса.

Но, по ее мнению, современная молодежь не придает особого значения слову «благодарность», какое следовало бы.

Национальная кинематографическая премия «Ника» прошла в понедельник 1 июля в театре «Маска». Во время мероприятия Юлия Пересильд получила награду за «Лучшую женскую роль» в фильме «Вызов».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Юлия Пересильд вспомнила, как во время съемок фильма «Вызов», когда вся группа находилась в космосе, их корабль не смог с первого раза состыковаться с МКС из-за отказа автоматики.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
88.13
0.01 95.57
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:02
«Кото-строфа» на Даунинг-стрит: кошка нового премьера Британии составит конкуренцию Ларри
5:40
Таблетки из лопуха и корпоративы: чем сейчас занимаются сбежавшие в Штаты звезды 90-х
5:18
В Россию из лагеря беженцев в Сирии вернулись 20 детей
4:54
История показала: как вхождение Белоруссии в ШОС укрепило безопасность Евразии
4:32
Привлекательный актив: за что США борются на Украине на самом деле
4:06
Совершенствуют тактику: какие сюрпризы приготовили ВС РФ в зоне спецоперации

Сейчас читают

«Открытый факт»: Захарова об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака