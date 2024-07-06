Наполнить сосуд: как заново влюбиться в своего партнера

Психолог Гухман: для эмоций в отношениях важно работать над дружбой и романтикой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Gary Houlder; 5-tv.ru
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Известный психолог Дмитрий Гухман уверен, что возродить чувства в паре — возможно.
Чувства в отношения можно вернуть, если начать развивать их в направлении дружбы, романтики и сексуальности. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал психолог-сексолог Дмитрий Гухман на SYNERGI WOMAN FORUM — 2024.
По словам эксперта, отношения можно представить в виде сосуда. Чем оно наполнено — зависит уже от пары. Но психолог Дмитрий Гухман рассматривает три вида взаимодействия: дружбу, романтику и секс.
«Надо добавить дружбу, и чем больше у вас приятного общения, чем больше поддержки, заботы друг о друге, тем крепче чувство любви. Романтика — чем больше у вас свиданий, путешествий, цветочков, подарков и так далее», — считает психолог-сексолог.
Дмитрий Гухман также объяснил, что, прорабатывая интимную сферу в отношениях с помощью экспериментов, то «сосуд» тоже можно этим наполнить.
По словам психолога, многие пары начинают ошибочно думать, что любовь уже проходит. На самом же деле в этот момент их отношения наполнены накопленными обидами, тревогами и претензиями. Именно тогда необходимо начать слышать и слушать друг друга.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как надолго сохранить отношения.
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