Научите слышать: в чем секрет успешных отношений

Существует три вида либидо. Каждый из них по-своему влияет на отношения. Как раскрыться перед партнером в полной мере?

Для успешных отношений с мужчиной женщине нужно уметь просить у него желаемое. Об этом психолог-сексолог Дмитрий Гухман эксклюзивно рассказал 5-tv.ru на SYNERGI WOMAN FORUM — 2024.

Истинная сексуальность женщины заключается в умении строить отношения на эмоциональном уровне, дружить. Успехом считается, если партнер снимает не только нижнее белье, но и ответственность с любимой.

Для этого очень важно научиться быть слабой и открыто заявлять о своих потребностях. В нынешнее время это является одной из главных проблем, особенно для успешных женщин. Однако, если мужчина не понимает просьбы в открытой форме, то это повод задуматься о его необходимости в жизни.

«Скажи мужчине: „Я вижу в тебе настоящего мужчину, помоги, подскажи, сделай“. Когда вы умеете просить ртом, то мужчина начинает слышать, а если мужчина не слышит твои потребности, твои ценности, твои желания, то вопросики: „А нужен ли мне такой мужчина?» — сказал Гухман.

Мужчину нужно стимулировать на то, чтобы он тратил свое время, силы и ресурсы. С помощью искусства коммуникации дама способна вызвать в нем это желание.

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