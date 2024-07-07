«Постоянный процесс»: Жуков хочет вернуть некоторые права на хиты «Руки вверх»
Сергей Жуков решил отсудить некоторые виды прав на песни группы «Руки вверх»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru
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Артист объяснил тонкости судебного процесса за песни 90-х.
Певец и предприниматель Сергей Жуков решить отсудить некоторые виды прав на песни группы «Руки вверх». Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.
По словам Сергея Жукова, соответствующий судебный процесс продолжается уже много лет.
«Это постоянный процесс, который идет. Это абсолютно нормальная история», — объяснил артист.
Сергей Жуков также уточнил, что именно авторские права отобрать у исполнителя невозможно.
«Я, если песню написал, их никто у меня не может (отобрать. — Прим. ред.). Они со мной и уйдут», — рассказал артист.
По словам Сергея Жукова, речь идет о некоторых других видах прав.
В сети появилась информация, что артист решил оспорить в судебном порядке принадлежность прав фонограммы некоторых песен группы «Руки вверх». Артист подал иск на компанию «Издательство джем».
В марте 2024-го Жуков проиграл суд за права на несколько хитов музыкального коллектива. Соответствующее решение было принято Московским городским судом.
Речь идет о таких хитах группы, как «Ну где же вы, девчонки», «Я не отдам тебя никому» и «Дома не сиди».
Сергей Жуков и бывший участник коллектива Алексей Потехин просили суд отменить сделку о передаче исключительных прав на фонограммы и предоставлении исключительной лицензии на ее использование.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Апина собирается судиться за авторские права на ее хиты.
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