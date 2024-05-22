«Шансы высоки»: Алена Апина собирается судиться за авторские права на ее хиты

Сможет ли певица запретить использовать свои фонограммы?

Заслуженная артистка РФ Алена Апина планирует судиться с создателем группы «Комбинация», продюсером Виталием Окороковым. Причиной стало использование ее фонограммы в сторонних песнях других исполнителей. Певицу также оскорбил и факт отсутствия отчислений со стримингов. Адвокат Ильдар Мухаметзянов рассказал изданию «Страсти», что у артистки есть все шансы победить в суде против продюсера.

«В целом шансы Апиной в суде по иску о защите авторских прав довольно высоки», — подчеркнул юрист.

Более того, эксперт уверен, что Апина может добиться через суд выплаты вознаграждения. Однако для этого нужно будет собрать не только все доказательства, но и провести фонетическую экспертизу.

Речь, в частности, идет о группе Russian Girls, участницы которой исполняли композиции Апиной под фонограмму без ее ведома, как утверждает сама артистка. Звезда также считает, что в записи был слышен голос и ее коллеги Татьяны Ивановой.

Ранее 5-tv.ru подробно разобрал историю конфликта с одним из создателей «Комбинации» Виталием Окороковым, где последний выступал против заявления Апиной о краже ее голоса.