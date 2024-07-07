Гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством Башмета прошел в Клину

Как же ошибался Чайковский, думая, что его «Евгений Онегин» не сыщет популярности. Оперу искренне любят уже полтора века, начиная с премьеры, вопреки стараниям Запада отказаться от всего, что связано с культурой России.

«Тот, кто его по каким-то причинам запрещал или сам из исполнителей перестает ставить в свои программы музыку Чайковского, это практически все равно, что сказать: «А вот с сегодняшнего дня я не знаю, что такое любовь», — сказал народный артист России Юрий Башмет.

В подмосковном Клину, где Чайковский прожил последние годы, звучит авторская постановка Юрия Башмета. Арии от лучших солистов страны прерываются чтением отрывков романа.

Бездна поэзии — так Чайковский писал о произведении Пушкина в своих заметках. Он восхищался каждым словом поэта, но в сюжет своего Онегина взял только эпизоды. Музыка все восполнила с лихвой.

«Произведение чудесное. Его прекрасные стихи ложатся на душу и на сердце», — отметила Елена Бабкова.

«Мы впечатлены, мы рады, что можем приблизиться к искусству», — сказала зрительница Ольга Карпова.

«Ночь Чайковского» проходит только в формате open-air и на одном и том же месте. На рубеже XIX и XX веков здесь собиралась вся творческая элита. Разумеется, среди гостей был и Петр Чайковский.

У стен усадьбы Демьяново собрался весь симфонический оркестр «Новая Россия». Масштабный концерт готовили несколько месяцев. Все ради того, чтобы наполнить ночь особым смыслом — любовью к русской культуре.