Фанаты сборной Германии потребовали переигровки матча с Испанией

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Сотни тысяч фанатов сборной ФРГ подписали петицию о переигровке матча с Испанией

Фанаты сборной Германии потребовали переигровки матча с Испанией

Фото: www.globallookpress.com / Revierfoto

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Болельщики уверены, что английский арбитр «засудил» их команду.

Более 300 тысяч немецких футбольных болельщиков подписали петицию с призывов переиграть матч четвертьфинала Евро-2024 между сборными Испании и Германии, завершившийся победой испанцев в овертайме со счетом 2:1. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

Уточняется, что онлайн-петиция с требованием переигровки появилась в интернете сразу после матча и была вызвана недовольством действиями на поле арбитра из Англии Энтони Тэйлора.

Основной претензией к судье со стороны немецких болельщиков стало то, что он не назначил пенальти в ворота испанцев во втором тайме дополнительного времени, когда защитник Марк Кукурелья сыграл рукой в своей штрафной зоне. Также фанаты считают несправедливыми еще ряд решений арбитра не в пользу сборной Германии.

К слову, судейством Тэйлора остались недовольны и в Испании. Там арбитра обвиняют в том, что он не удалил с поля немецкого полузащитника Тони Крооса за грубую атаку Педри в самом начале игры, в результате которой испанский атакующий полузащитник выбыл из турнира до его окончания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, к чему, по мнению политолога Сергея Маркова, могла привести победа сборной Турции на Евро-2024.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
88.13
0.01 95.57
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:28
Больше не хочется: интерес к сексу может пропасть из-за алкогольной зависимости
6:10
День семьи, любви и верности 8 июля: история святых Петра и Февронии
6:00
Российские гаубицы громят минометные расчеты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:48
«Уникальная личность»: каким запомнят умершего продюсера «Титаника» Ландау
5:30
«Как дома»: в Подмосковье расплодились гигантские испанские слизни
5:08
Наркоторговля по-голливудски: смерть Мэттью Перри открыла неожиданные тайны

Сейчас читают

Лес горит в бухте Инал в Туапсинском районе на площади 6 тысяч «квадратов»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака