Фанаты сборной Германии потребовали переигровки матча с Испанией

Болельщики уверены, что английский арбитр «засудил» их команду.

Более 300 тысяч немецких футбольных болельщиков подписали петицию с призывов переиграть матч четвертьфинала Евро-2024 между сборными Испании и Германии, завершившийся победой испанцев в овертайме со счетом 2:1. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

Уточняется, что онлайн-петиция с требованием переигровки появилась в интернете сразу после матча и была вызвана недовольством действиями на поле арбитра из Англии Энтони Тэйлора.

Основной претензией к судье со стороны немецких болельщиков стало то, что он не назначил пенальти в ворота испанцев во втором тайме дополнительного времени, когда защитник Марк Кукурелья сыграл рукой в своей штрафной зоне. Также фанаты считают несправедливыми еще ряд решений арбитра не в пользу сборной Германии.

К слову, судейством Тэйлора остались недовольны и в Испании. Там арбитра обвиняют в том, что он не удалил с поля немецкого полузащитника Тони Крооса за грубую атаку Педри в самом начале игры, в результате которой испанский атакующий полузащитник выбыл из турнира до его окончания.

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