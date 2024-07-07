«Зримое подтверждение»: к чему могла привести победа Турции на Евро-2024

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 71 0

Политолог Марков: победа Турции на Евро-2024 ознаменовала бы кризис в Европе

«Зримое подтверждение»: к чему могла привести победа Турции на Евро-2024

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Gonzales Photo/Frederikke

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Накануне состоялся футбольный матч между Турцией и Нидерландами.

Победа футбольной команды Турции на Евро-2024 могла бы стать видимым подтверждением, что Запад находится в кризисе. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился политолог Сергей Марков.

«Если бы Турция победила на чемпионате Европы по футболу, это было бы зримое подтверждение, что Европа в кризисе. Потому что европейцы не считают Турцию европейской страной», — написал он в своем личном блоге.

Успех страны на Чемпионате Европы привел бы к стремительному росту голосования за правые антимигрантские партии.

В качестве примера Марков привел такие политические фракции, как «Альтернатива для Германии», Партия свободы Нидерландов, австрийская Партия свободы и французское «Национальное объединение».

Данные партии, считает специалист, пропагандируют стабильность и спокойствие на политической арене мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сборная Нидерландов вышла в полуфинал чемпионата Европы

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