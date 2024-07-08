Париж в огне: во Франции на фоне выборов начались беспорядки

Вокруг площади Республики выстроились кордоны для сдерживания протестующих.

В Париже начались беспорядки в ходе массовых протестов после выборов. Многие магазины в центре города подготовили защитные щиты. О ситуации с места передает корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

«Парижу к протестам не привыкать, город во всеоружии. Подготовились даже магазины люксовых брендов на Елисейских Полях», — рассказала она.

Вокруг площади Республики выстроились кордоны для сдерживания протестующих. Полиция применяет слезоточивый газ. Люди выходят на улицы с плакатами и скандируют различные лозунги, а также поджигают все на своем пути. По городу колесят пожарные машины.

Сообщается о том, что в ходе беспорядков уже есть пострадавшие. Правоохранители оцепили улицы, чтобы не дать протестующим пройти дальше.

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