Коалиция левых партий «Новый народный фронт» победила на выборах во Франции

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 63 0

Следом в рейтинге — коалиция Макрона и партия Ле Пен.

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» победила на выборах во Франции

Фото: Reuters / Benoit Tessier

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Парламентские выборы во Франции завершились следующим образом: победила коалиция левых партий «Новый народный фронт», второе место заняла коалиция президента Республики Эммануэля Макрона, а на третьем месте «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Конкурирующие силы получили 182,168 и 143 места в Национальном собрании Франции, соответственно. Данные об этом публикует МВД страны.

Тем временем, города Франции накрыли беспорядки. Люди вышли на улицы с плакатами и скандируют разные лозунги. В Париже протестующие начали громить магазины и устраивать пожары на центральных площадях. Полиция вынуждена применять слезоточивый газ. Известно, что есть пострадавшие и задержанные.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь на фоне подведения итогов парламентских выборов заявил о намерении подать в отставку.

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