ФСБ задержала участника террористической организации в Забайкалье

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 92 0

Возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по Забайкальскому краю; 5-tv.ru

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Благодаря работе Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Забайкалье удалось задержать участника террористической организации. Как сообщили в пресс-службе регионального управления службы, мужчина занимался незаконной деятельностью с 2022 года.

По данным ФСБ, он вступил в ряды «Артподготовки»*. По заданию своих иностранных кураторов мужчина проводил в интернете психологические акции, а именно распространял материалы, связанные со спецоперацией, дискредитирующие действия российских солдат и органов власти. Задержанный также призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.

После задержания против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Следователи проводят комплекс необходимых оперативных и следственных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинец стал первым осужденным в РФ за международный акт терроризма.

* — организация признана террористической на территории России.

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