ФСБ задержала участника террористической организации в Забайкалье

Возбуждено уголовное дело.
Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по Забайкальскому краю; 5-tv.ru
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Благодаря работе Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Забайкалье удалось задержать участника террористической организации. Как сообщили в пресс-службе регионального управления службы, мужчина занимался незаконной деятельностью с 2022 года.
По данным ФСБ, он вступил в ряды «Артподготовки»*. По заданию своих иностранных кураторов мужчина проводил в интернете психологические акции, а именно распространял материалы, связанные со спецоперацией, дискредитирующие действия российских солдат и органов власти. Задержанный также призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.
После задержания против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Следователи проводят комплекс необходимых оперативных и следственных мероприятий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинец стал первым осужденным в РФ за международный акт терроризма.
* — организация признана террористической на территории России.
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