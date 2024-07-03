Украинец стал первым осужденным в РФ за международный акт терроризма

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 17 0

Мужчина хотел совершить диверсию на 9 Мая.

Украинец стал первым осужденным в РФ за международный акт терроризма

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Тема:
День Победы 9 Мая

Готовивший теракт в Херсоне в День Победы в 2022 году Павел Запорожец стал первым гражданином Украины, которого осудили в России по статье о международном акте терроризма.

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону сообщили 5-tv.ru, что в соответствии с приговором Запорожец признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Приговор был озвучен 29 ноября 2023 года. По версии следствия, украинец готовил теракт против мирного населения и военных РФ во время празднования 9 Мая в Херсоне в 2022 году. Известно, что он был завербован Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белграде задержали возможного соучастника теракта у здания посольства Израиля.

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