Кто ж знал? Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин «неожиданным»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 63 0

«Пэнпай»: визит Виктора Орбана в Пекин стал неожиданным

Кто ж знал? Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин «неожиданным»

Фото: Szilard Koszticsak / ТАСС

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Несмотря на внезапность приезда, встрече премьер-министра Венгрии и председателя КНР Си Цзиньпина придают большое значение.

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекин оказался неожиданным. Об этом пишет издание «Пэнпай» со ссылкой на дипломатические источники.

На внезапность приезда также указывает тот факт, что в сообщении китайского МИД о визите не отмечается, по чьему приглашению он проходит. При этом обычно в таких заявлениях подобная информация указывается.

«Тем не менее тот факт, что запланирована встреча с руководящими лицами государства, делает очевидным то, что этому визиту придается большое значение», — сказано в материале.

Накануне Виктор Орбан прибил в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках продолжающейся «миссии мира». Они намерены обсудить вопросы и темы, представляющие взаимный интерес для обеих стран.

По мнению премьер-министра Венгрии, именно Китай может стать ключевой державой в создании необходимых условий для решения конфликта между Россией и Украиной.

«Именно поэтому я приехал на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекин, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт», — написал Виктор Орбан в своем личном блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, смогут ли визиты Орбана в Москву и Киев приблизить переговоры.

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