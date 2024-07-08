Противникам не просто не удалось добиться желаемого, они также потеряли военный аэродром.

Силовики Федеральной службы безопасности пресекли попытку разведки Украины организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на территорию Незалежной. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России», — говорится в сообщении.

Указывается, что украинская разведка намеревалась завербовать военного летчика РФ, пообещав ему деньги и итальянское гражданство, склонить к перелету и посадке ракетоносца на Украине.

Российский боец рассказал, что с ним связались через мессенджер. Сразу же в адрес семьи летчика начались угрозы. Однако военный рассказал командованию о сообщениях. К слову, собеседник даже не скрывал, что он из украинских спецслужб.

Кроме того, к подготовке и реализации угона выявлена причастность спецслужб стран-членов Североатлантического альянса.

В итоге российские силовики провели оперативные мероприятия, которые позволили нанести удар по аэродрому армии Украины и предотвратить угон бомбардировщика.

Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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