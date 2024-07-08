Чтобы не потерялся: Белый дом готовит для Байдена специальные фотокарточки

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 74 0

Axios: Белый дом готовит Байдену карточки с маршрутом его пути на мероприятиях

Чтобы не потерялся: Белый дом готовит для Байдена специальные фотокарточки

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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Президенту предоставляют не только шпаргалки с текстом, но и визуальные инструкции маршрута из кулис до трибуны.

Пресс-служба Белого дома готовит для президента США Джо Байдена специальные фотокарточки, которые наглядно изображают маршрут лидера страны из кулис к трибуне. Об этом стало известно журналу Axios.

Визуальные инструкции содержат точный путь лидера Америки во время торжественных мероприятий. На каждой странице документа расположен крупный текст вверху и большая картинка необходимого места, куда должен встать президент.

«Меня удивило, что такому опытному политическому деятелю, как президент, потребовались подробные устные и визуальные инструкции о том, как входить в помещение и выходить из него», — заметил собеседник журнала.

Некоторое время назад также стало известно, что Белый дом предоставляет Байдену своеобразные шпаргалки с текстом, который он обязан прочесть во время выступления, чтобы президент «не сказал лишнего» и не забыл свою речь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Байден настойчиво отказывается складывать полномочия.

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