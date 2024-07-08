«Указали на дверь»: почему досрочные выборы во Франции завершились для Макрона провалом

Граждане страны были готовы отдать свои голоса за любого кандидата кроме нынешнего президента государства.

Досрочные парламентские выборы во Франции, прошедшие по инициативе президента страны Эммануэля Макрона, завершились настоящим поражением для лидера государства. Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Макрону указали на дверь. Итоги досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе самого Макрона, закончились для него поражением. Граждане Франции готовы были голосовать за кого угодно, но лишь бы не за Макрона», — написал политик в своем личном блоге.

Президентской фракции смогли помочь ни политтехнологические уловки, ни снятие кандидатов, отметил Володин.

Сейчас в стране разворачивается борьба за власть — одержавшая победу партия требует предоставить ей возможность сформировать правительство.

По мнению председателя Госдумы, похожая судьба ждет всех европейских лидеров, а также США, вмешивающихся в суверенные дела государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коалиция левых партий «Новый народный фронт» победила на выборах во Франции.