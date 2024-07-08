Вице-адмирал Сергей Липилин назначен командующим Балтийским флотом

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 88 0

До него этот пост занимал Владимир Воробьев.

Вице-адмирал Сергей Липилин назначен командующим Балтийским флотом

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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На должность командующего Балтийским флотом назначен вице-адмирал Сергей Липилин. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Представил нового командующего Балтийским флотом Липилина главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев.

До Сергея Липилина должность командующего Балтийским флотом занимал вице-адмирал Владимир Воробьев.

Что известно о вице-адмирале Сергее Липилине

Сергей Владимирович Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинск Иркутской области. Первое военное образование получил на минно-торпедном факультете Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова в 1987 году. Липилин также окончил с красными дипломами Военно-морскую академию имени Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, а в 2012-м — Академию Генштаба.

Службу Липилин начал на Тихоокеанском флоте, где прошел должности от командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля проекта 1135 до командира дивизии надводных кораблей.

В том числе Сергей Липилин командовал 30-й дивизией надводных кораблей Черноморского флота (2009 год), а в 2012-м был назначен начальником штаба — первым замкомандующего войсками и силами на Северо-Востоке страны.

Через два года Липилин руководил отрядом кораблей ТОФ на российско-китайских учениях «Мирная миссия — 2014», после чего занял пост командующего войсками и силами на Северо-Востоке России. На этой должности он проработал четыре года. Так, в 2018-м Липилин получил должность командующего Черноморским флотом ВМФ, а уже в следующем году — звание вице-адмирал.

На пост начальника штаба — первого заместителя командующего Балтийским флотом Липилин был назначен в 2021 году. Теперь же он получил повышение по службе. Кроме того, Липилин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин провел совещание по теме развития отечественного кораблестроения. В ходе него глава государства заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракетных ударов.

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