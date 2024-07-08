Перестали скрывать отношения: Брэд Питт вышел в свет с новой возлюбленной

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Брэд Питт вышел в свет с новой возлюбленной Инес де Рамон

Фото, видео: Panoramic / ТАСС; 5-tv.ru

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Актер вместе с молодой спутницей посетили спортивное мероприятие.

Брэд Питт впервые официально вышел в свет вместе со своей новой девушкой Инес де Рамон. Они посетили финал Гран-при Великобритании по автогонкам «Формулы 1».

Фото: www.globallookpress.com / © IMAGO

34-летняя возлюбленная актера надела голубое платье и черные ботильоны, а он сам появился в желтой куртке, белой футболке и светло-бежевых штанах. Слухи об их отношениях ходят еще с 2022 года — в сети время от времени появлялись снимки пары, сделанные папарацци.

О самой пассии голливудской звезды известно немного. По одним источникам, Инес де Рамон — фитнес-тренер, по другим — менеджер по продажам ювелирных изделий. Также была замужем за звездой «Дневников вампира» Полом Уэсли. Для 60-летнего Питта она стала первым серьезным увлечением после скандального развода с Анджелиной Джоли.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда фильма «Барби» Марго Робби впервые станет мамой.

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