Звезда фильма «Барби» Марго Робби впервые станет мамой: показала животик на отдыхе

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 181 0

Звезда фильма «Барби» 34-летняя Марго Робби впервые станет мамой

Звезда фильма «Барби» Марго Робби впервые станет мамой: показала животик на отдыхе

Фото: www.globallookpress.com / Burt Harris

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Актриса даже не пыталась скрыть свое положение — приподняла футболку, чтобы обрадовать фанатов. А папарацци тут как тут!

Актриса Марго Робби с мужем Томом Акерли ждут первенца. Пару на отдыхе засняли папарацци.

Знаменитость, известная по ролям в фильмах «Барби» и «Однажды в… Голливуде», выбрала для прогулки на лодке по озеру Комо наряд, подчеркивающий ее изменившуюся фигуру.

Фото: Из открытых источников

Супруг помог ей спуститься на борт судна, а 34-летняя актриса передвигалась с особой осторожностью, бережно придерживая живот, сообщает Daily Mail.

Зарубежные журналисты, вдохновленные трогательными снимками, связались с парой, чтобы узнать подробности о скором пополнении в их семье. Но супруги пока не готовы делиться подробностями.

Марго и Том познакомились в 2013 году на съемках кинокартины «Французская сюита», а в 2016-м поженились. Пара вместе основала продюсерскую компанию и создала такие проекты, как «Барби», «Тоня против всех» и другие.

Еще в 2017 году супруги строили планы по рождению наследников, но позже заявили, что из-за занятости откладывают этот счастливый момент.

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