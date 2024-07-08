«В домашней обстановке»: Путин встретился с премьер-министром Индии Моди

Президент России предложил гостю в неформальной обстановке обсудить вопросы повестки дня.

Президент РФ Владимир Путин встретился с прибившим в Москву премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В Россию он прилетел на два дня с рабочим визитом.

Президент тепло принял гостя на веранде в Ново-Огарево в неформальной обстановке. Несмотря на то, что на завтра у них запланированы официальные переговоры, он предложил ему за чашкой чая обсудить вопросы повестки дня.

«Официальный разговор у нас состоится завтра, но сегодня мы может в такой домашней обстановке поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально», — радостно сказал глава государства.

В рамках беседы Путин поздравил Моди с переназначение на пост премьера Индии и отметил его вклад в развитие страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФПИ и индийская Enso Group инвестируют в проекты расширения судостроительства.