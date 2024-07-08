РФПИ и индийская Enso Group инвестируют в проекты расширения судостроительства

Соответствующее объявление состоялось перед официальным визитом премьер-министра Индии Моди в Россию.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих индийских диверсифицированных групп компаний Enso Group договорились о сотрудничестве в сфере общих вложений в проекты по развитию судостроительной инфраструктуры в Индии и России. Общая сумма инвестиций достигает 20 миллиардов рублей.
Данное объявление сделано перед официальным визитом премьер-министра Индии Моди в Россию.
Enso Group работает в различных секторах, в том числе в горнодобывающей промышленности, недвижимости, в нефти и газе, а также возобновляемых источников энергии.
«Расширение собственной кораблестроительной базы и компетенций, модернизация инфраструктуры, цифровизация производства, укрепление кадрового потенциала двух стран требуют значимых инвестиций», — подчеркнул генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
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