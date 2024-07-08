РФПИ и индийская Enso Group инвестируют в проекты расширения судостроительства

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 43 0

Соответствующее объявление состоялось перед официальным визитом премьер-министра Индии Моди в Россию.

РФПИ и индийская Enso Group инвестируют в проекты расширения судостроительства

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих индийских диверсифицированных групп компаний Enso Group договорились о сотрудничестве в сфере общих вложений в проекты по развитию судостроительной инфраструктуры в Индии и России. Общая сумма инвестиций достигает 20 миллиардов рублей.

Данное объявление сделано перед официальным визитом премьер-министра Индии Моди в Россию.

Enso Group работает в различных секторах, в том числе в горнодобывающей промышленности, недвижимости, в нефти и газе, а также возобновляемых источников энергии.

«Расширение собственной кораблестроительной базы и компетенций, модернизация инфраструктуры, цифровизация производства, укрепление кадрового потенциала двух стран требуют значимых инвестиций», — подчеркнул генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
88.17
0.04 95.66
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:02
Палки в колеса: для аренды электросамоката потребуется интеллектуальный тест
1:44
Питомцы из КНДР: где живут собаки, которые Ким Чен Ын подарил Путину
1:22
В возрасте 61 года умер глава Управления госэкспертизы Минобороны Хандаев
0:58
«До сих пор ломаем голову»: отец Жанны Фриске ответил на слухи о ее смерти из-за ЭКО
0:36
Старший внук Елизаветы II представил новую избранницу королю Карлу
0:14
Моди выразил уверенность в укреплении дружбы между Индией и Россией

Сейчас читают

Шок «цивилизованного мира»: почему на саммите ШОС в Астане не было надписей на английском
Посланец Трампа? Чьи интересы преследует Орбан своим международным «турне»
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака