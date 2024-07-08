Украинские боевики трижды за сутки нанесли удары по городу в Белгородской области и близлежащим селам.

Четыре человека получили ранения в результате обстрела украинскими боевиками города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Трижды обстрелян город Шебекино. Предварительно, ранены четверо мирных жителей — двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода, еще двое мужчин госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ», — написал он в своем Telegram-канале.

В самом городе выявлены повреждения на территории пяти предприятий: посечены административные, складские и производственные здания, пробиты крыши гаражей и сломаны ограждения.

Кроме того, в нескольких многоквартирных домах разбито остекление, в трех частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также повреждены 11 легковых автомобилей и четыре автобусов, перебиты линии электропередачи.

Еще до начала обстрелов украинский дрон атаковал в Шебекино социальный объект, выбив на нескольких этажах окна, повредив фасад и стоявший рядом легковой автомобиль.

Также, по словам Гладкова, от атак беспилотников пострадали несколько окрестных населенных пунктов. В селе Муром пробиты кровли и выбиты окна в двух частных домах, в селе Вознесеновка в одном из домов выбиты окна, а в поселке Красное сразу 12 дронов атаковали частный сектор. В результате в девяти домах выбиты окна, повреждены фасады, надворные постройки и заборы.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны тем временем спонсируют Киев, продолжая конфликт на территории Украины. Боевики киевского режима в то же время обстреливают регионы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ применили снаряд с синильной кислотой по Белгородской области.