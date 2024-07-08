Боевики ВСУ применили снаряд с синильной кислотой по Белгородской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 209 0

Минобороны: ВСУ применили снаряд с синильной кислотой по Белгородской области

Фото, видео: Reuters / Stringer; Минобороны России; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Раздражающие вещества киевский режим применял и в Донецке.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в начале июня боеприпас с синильной кислотой по одному из районов Белгородской области. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армии России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.

«Еще один случай применения ВСУ синильной кислоты был зафиксирован в начале июня 2024 года. После атаки БПЛА позиций Вооруженных сил Российской Федерации в Грайворонском районе Белгородской области были обнаружены осколки боеприпаса, по итогам лабораторных исследований которых подтвержден факт применения указанного токсичного химиката», — сказал он.

Кириллов добавил, что оборонное ведомство отмечает многочисленные случаи применения боевиками ВСУ раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Аналогичным образом украинские нацисты действовали в Донецке, а также населенных пунктах Богдановка, Горловка, Кременная и Артемовск.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что США передают нелетальное химоружие в третьи страны. По данным Минобороны России, Пентагон ежегодно выделяет десять миллионов долларов на его закупку для применения в районах дальних боевых действий.

Тема:
Спецоперация
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