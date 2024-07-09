«Уродуют личность детей»: как не превратиться в «яжемать»

Одних роль матери окрыляет и делает более позитивными, других же наоборот вгоняет в агрессию и провоцирует на неадекватное поведение.

Материнство — невероятно ответственный и сложный период в жизни женщины. И как бы женщина ни готовилась девять месяцев к нему, с появлением ребенка она сталкивается с колоссальными переменами в жизни. И если одним удается стабилизировать свое психологическое состояние и вернуться к прежней себе, другие превращаются в «яжматерей». Чем такие женщины отличаются и как ей не стать, в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала психолог Александра Миллер.

«Яжматери» — это женщины, которые с появлением ребенка считают — они в обществе особенные, поэтому у них везде и всюду должны быть привилегии. Зачастую в семье такая женщина ставит малыша на первое место. Он становится важнее всего на свете, важнее мужа, партнера. Приводит такая модель семьи к не очень приятным последствиям.

«То есть, происходит обесценивание мужчины. Из-за этого перекоса появляются любовницы», — пояснила специалист.

В социальном плане «яжматери» убеждены — их ребенку дозволенно творить что угодно и где угодно, у него нет никаких рамок, так как он еще маленький.

«Дети могут бегать по головам в торговых центрах или как-то безобразно себя вести. На это все вы получите одну единственную волшебную фразу: „Это же дети“. Причем они сами не понимают того, что нехорошо они делают ребенку, то есть это не то, что они переняли новомодную такую тенденцию европейского воспитания. Все, что они таким образом делают, уродуют личность человека», — добавила Миллер.

Выросшие у «яжматерей» дети, по словам врача, станут «социальными свиньями», для которых границ окружающих не будет. Они будут ко всем проявлять неуважение и вести себя эгоистично, так же как и их мамы.

В профессиональной же сфере «яжматери» после выхода из декрета не особо сильно меняют модель поведения. По мнению Миллер, такие работники будут лишь вредить компании, потому что всегда будут пренебрегать внутренними правилами.

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