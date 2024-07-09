«Мы призываем»: Госдеп США в панике обратился к Индии из-за визита Моди в РФ

Представитель американского ведомства не мог сдержать свое беспокойство.

Официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер не смог сдержать эмоций из-за визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Чиновник из США во время брифинга от ведомства сообщил, что Индия якобы обязана «четко указать» России на необходимость уважать украинский «суверенитет».

«Мы призываем Индию, как и любую другую страну, четко указать во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины», — заявил Миллер.

Вашингтон выражает глубокую озабоченность отношениями Нью-Дели и Москвы, так как, по заявлениям официального представителя американского Госдепартамента, Индия считается стратегическим партнером в Штатах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин принял премьер-министра Индии Моди в резиденции в Ново-Огарево.

Отношения России и Индии назло многим — накануне стали еще ближе. Премьер страны Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом. И буквально сразу же он начался с поездки в Ново-Огарево, где Владимир Путин крайне тепло принял гостя.