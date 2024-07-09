«Буду разводиться с мразью»: Гогена Солнцева избил любовник жены

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 57 0

Российского шоумена Гогена Солнцева избил любовник жены Полины Давыдовой

«Буду разводиться с мразью»: Гогена Солнцева избил любовник жены

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шоумен уже написал несколько заявлений, и не только в полицию. Что произошло в семье, где всего несколько месяцев назад родился ребенок?

Российского шоумена Гогена Солнцева избил любовник его жены Полины Давыдовой. Теперь эпатажный блогер собирается разводиться и отобрать у женщины их общего сына Ивана, который родился весной 2024 года. О случившемся он рассказал в личном блоге в социальных сетях.

Солнцев застал супругу с чужим мужчиной, вернувшись с гастролей. По его словам, супруга и ее любовник в тот момент находилась в нетрезвом состоянии, а малыш был голодный.

В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку, и 43-летний шоумен в попытке выгнать постороннего из квартиры получил удары по лицу и, как подчеркнул, лишился зубов «за два миллиона».

sdaШоумен Гоген Солнцев показал результаты драки с любовником Полины Давыдовой. Instagram* / solntcev

Прощать измену Гоген не намерен. Более того, он уже написал заявления в полицию: на жену из-за жестокого обращения с сыном и на ее любовника за побои. Также шоумен обратился в опеку. Он подчеркнул, что собирается лишить Давыдову родительских прав, отобрав у нее сына Ивана.

«С ней сын не останется, я его заберу и не дам ей его погубить. Буду лишать родительских прав. Буду разводиться с мразью. Пусть продолжает квасить со своими любовниками», — заявил Солнцев на измену жены Полины Давыдовой.

Сейчас женой Гогена Солнцева является дочь его предыдущей супруги Екатерины Терешкович, которая была значительно старше мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Гоген Солнцев решил расстаться с Екатериной Терешкович — шоумен пытался вылечить ее от алкоголизма, но были и другие причины.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+28° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
88.17
0.04 95.66
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Бастрыкин: за 2023 год из окон выпали 335 детей
17:52
Путин наградил премьера Индии Моди высшей госнаградой России
17:26
Яна Троянова* внесена в список террористов и экстремистов
17:20
Голые в городе: аномальная жара вынудила россиян избавиться от одежды
16:50
«Буду разводиться с мразью»: Гогена Солнцева избил любовник жены
16:48
В России введут отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

Сейчас читают

Мясо откуда - от верблюда: на прилавках рынков может появиться верблюжатина
«Макрон осуществил очень эффективную манипуляцию»: как выборы привели Францию к параличу
«Интересная история»: какие шансы на победу в полуфинале Евро-2024 у Франции и Испании
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака