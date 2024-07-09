«Буду разводиться с мразью»: Гогена Солнцева избил любовник жены

Шоумен уже написал несколько заявлений, и не только в полицию. Что произошло в семье, где всего несколько месяцев назад родился ребенок?

Российского шоумена Гогена Солнцева избил любовник его жены Полины Давыдовой. Теперь эпатажный блогер собирается разводиться и отобрать у женщины их общего сына Ивана, который родился весной 2024 года. О случившемся он рассказал в личном блоге в социальных сетях.

Солнцев застал супругу с чужим мужчиной, вернувшись с гастролей. По его словам, супруга и ее любовник в тот момент находилась в нетрезвом состоянии, а малыш был голодный.

В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку, и 43-летний шоумен в попытке выгнать постороннего из квартиры получил удары по лицу и, как подчеркнул, лишился зубов «за два миллиона».

Шоумен Гоген Солнцев показал результаты драки с любовником Полины Давыдовой. Instagram* / solntcev

Прощать измену Гоген не намерен. Более того, он уже написал заявления в полицию: на жену из-за жестокого обращения с сыном и на ее любовника за побои. Также шоумен обратился в опеку. Он подчеркнул, что собирается лишить Давыдову родительских прав, отобрав у нее сына Ивана.

«С ней сын не останется, я его заберу и не дам ей его погубить. Буду лишать родительских прав. Буду разводиться с мразью. Пусть продолжает квасить со своими любовниками», — заявил Солнцев на измену жены Полины Давыдовой.

Сейчас женой Гогена Солнцева является дочь его предыдущей супруги Екатерины Терешкович, которая была значительно старше мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Гоген Солнцев решил расстаться с Екатериной Терешкович — шоумен пытался вылечить ее от алкоголизма, но были и другие причины.

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