«Тайно подмешивал»: Гоген Солнцев раскрыл правду об отношениях с возрастной экс-супругой

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 47 0

Актер Солнцев подмешивал своей экс-супруге таблетки, чтобы она перестала пить

«Тайно подмешивал»: Гоген Солнцев раскрыл правду об отношениях с возрастной экс-супругой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Шоумен признался, что долгое время пытался бороться с пагубной зависимостью своей некогда возлюбленной. Но каким способом?

Экстравагантный актер и шоумен Гоген Солнцев признался, что не только был женат на пенсионерке, но и подмешивал ей особые таблетки, чтобы вылечить ее от алкоголизма. Об этом 43-летний артист рассказал в интервью одному YouTube-шоу.

«Я не хотел ее убить, это таблетки не для убийства. Просто она пожилой человек», — отметил Солнцев.

Шоумен некоторое время жил с Екатериной Терешкович, которая была старше его на 26 лет. На протяжении всего брака супруги часто ругались. Основной причиной были пагубные привычки пенсионерки, а в особенности алкоголизм.

Чтобы заставить ее бросить пить, Солнцев начал ей подмешивать специальные лекарства, которые провоцировали появление неприятных симптомов при употреблении спиртоного.

«Когда человек выпивает хотя бы глоточек спиртного, хоть маленький глоток пива, эта таблетка делает так, что у него опухают руки, все чешется, начинается понос», — поделился актер.

Из-за этого зачастую человек начинает думать, что он сильно болен и перестает пить. По словам Гогена, способ помогал до тех пор, пока собутыльники Терешкович не рассказали ей, в чем причины недугов. Тогда она снова стала пить со своими приятелями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер и шоумен Гоген Солнцев рассказал имя своего ребенка.

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