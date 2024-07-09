Российские войска освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР

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Евгения Романова
Евгения Романова 114 0

В зоне СВО бойцы ликвидировали более 420 украинских боевиков.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Бойцы группировки войск «Центр» Вооруженных сил России в ходе спецоперации освободили населенный пункт Яснобродовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.

Вместе с тем российские бойцы нанесли поражение армии Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Тимофеевка, Водяное Второе и Торецк в ДНР. Были также отражены пять контратак штурмовиков ВСУ.

В ходе выполнения задач СВО бойцы России ликвидировали свыше 420 украинских боевиков, а также уничтожили боевую бронированную машину, четыре автомобиля, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России освободила населенный пункт Чигари в ДНР. Бойцам удалось улучшить тактическое положение в зоне спецоперации.

Тема:
Спецоперация
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