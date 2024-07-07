Армия России освободила населенный пункт Чигари в ДНР

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 314 0

Бойцам удалось улучшить тактическое положение в зоне спецоперации.

Армия России освободила населенный пункт Чигари в ДНР

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Армией Россией взят под контроль населенный пункт Чигари в Донецкой народной республике (ДНР) благодаря действиям группировки войск «Центр». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Бойцы также нанесли поражение украинским боевикам в некоторых районах ДНР, ВС РФ удалось улучшить тактическое положение в зоне спецоперации.

Кроме того, в зоне боевых действий враг за сутки потерял 340 украинских боевиков, а бойцам российской армии удалось отразить шесть контратак противника.

Накануне ВС РФ освободили населенный пункт Сокол в ДНР, как ранее рассказывал 5-tv.ru. Российские военные улучшили свое тактическое положение на этом участке фронта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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