Несколько простых правил: как не подхватить ротавирусную инфекцию летом

В теплое время года случаев подобных заражений становится больше.

Летом растет количество случаев заражения ротавирусной инфекцией. Избежать этого поможет соблюдение нескольких правил, главное из которых — соблюдение гигиены. Об этом в беседе URA.RU рассказала врач-инфекционист Ирина Журавлева.

Спасением от кишечной инфекции является регулярное мытье рук и, конечно, овощей и фруктов. Журавлева подчеркнула, что сорванное с ветки яблоко может грозить серьезными последствиями.

«Мойте овощи, фрукты и зелень: никаких дачных салатов „прямо с грядки“, никаких ягод с куста и яблок с ветки», — настояла врач-инфекционист.

Журавлева также напомнила, что летом у производителей порой не получается правильно хранить полуфабрикаты и готовую еду — все дело в сроках годности.

Врач указала, что при невнимательном потреблении продуктов есть шанс столкнуться с неприятными симптомами кишечных инфекций, начиная от вздутия живота и заканчивая диареей.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как ботулизм может лишить человека речи и даже зрения. Причем недавнюю вспышку заболевания по всей России объединило одно — употребление готовой еды из доставки.