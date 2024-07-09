Несколько простых правил: как не подхватить ротавирусную инфекцию летом

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 98 0

Инфекционист Журавлева: ротавирус можно подхватить, съев немытую ягоду с грядки

Несколько простых правил: как не подхватить ротавирусную инфекцию летом

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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В теплое время года случаев подобных заражений становится больше.

Летом растет количество случаев заражения ротавирусной инфекцией. Избежать этого поможет соблюдение нескольких правил, главное из которых — соблюдение гигиены. Об этом в беседе URA.RU рассказала врач-инфекционист Ирина Журавлева.

Спасением от кишечной инфекции является регулярное мытье рук и, конечно, овощей и фруктов. Журавлева подчеркнула, что сорванное с ветки яблоко может грозить серьезными последствиями.

«Мойте овощи, фрукты и зелень: никаких дачных салатов „прямо с грядки“, никаких ягод с куста и яблок с ветки», — настояла врач-инфекционист.

Журавлева также напомнила, что летом у производителей порой не получается правильно хранить полуфабрикаты и готовую еду — все дело в сроках годности.

Врач указала, что при невнимательном потреблении продуктов есть шанс столкнуться с неприятными симптомами кишечных инфекций, начиная от вздутия живота и заканчивая диареей.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как ботулизм может лишить человека речи и даже зрения. Причем недавнюю вспышку заболевания по всей России объединило одно — употребление готовой еды из доставки.

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