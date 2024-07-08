Опаснее гремучей змеи: как ботулизм лишает речи и зрения

Сотни заболевших, двое погибших, и всех объединяет употребление готовой еды из доставки. На этой неделе стало известно о смерти 24-летнего парня из Нижегородской области. Известно, что молодой человек попал в больницу после того, как съел салат с фасолью. Из-за ботулизма у парня обострилось хроническое заболевание, из-за которого в результате он и скончался.

А в конце июня умер 21-летний студент из Костромы. Будущий ученый, активный и жизнелюбивый Тим Лев съел салат «Лобио», когда гостил у бабушки. На следующий день он начал терять зрение, но списал все на усталость. К врачам обратился слишком поздно, когда состояние было уже тяжелым. Почти неделю он провел в реанимации. Медикам пришлось подключить его к аппарату искуственной вентиляции легких, но спасти молодого химика не удалось.

Чем оказались опасны покупные салаты, что такое ботулизм и как обезопасить себя от этого страшного заболевания, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем оказался опасен покупной салат с фасолью

Пострадавшая от покупного салата с фасолью Александра из Казани две недели находится в больнице. Девушка заказала все то же «Лобио» от сервиса готовой еды «Кухня на районе». В результате более чем через сутки у нее появились первые симптомы ботулизма, а последствия теперь останутся с ней надолго. Речь замедлена, мышцы лица парализованы, а первые дни в больнице она почти ничего не видела.

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Такие же проблемы со здоровьем у другого жителя Татарстана — Алмаза Шарипова.

«Я потихонечку начал жевать, и спустя 4 дня зонд у меня убрали. Я уже самостоятельно начал принимать пищу», — все еще с трудом рассказывает пострадавший Алмаз Шарипов.

По всей стране с признаками ботулизма к врачам обратились более 400 человек. Причиной отравления большинства из них был салат с фасолью. Покупали его через сервисы доставки, а готовили — сотрудники компании «Кухня на районе». Фасоль поставлял производитель «Савон-К». Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.

«После проведения обысков в местах реализации продукции управлениями Роспотребнадзора по Москве и Московской области деятельность указанных организаций приостановлена. Выявлено нарушение обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорит официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Суд отправил под домашний арест гендиректора «Кухни на районе», главу отдела качества сервиса и директора компании-производителя консервированной фасоли «Савон-К». Повара арестовали.

Что такое ботулизм и какие симптомы болезни

Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание. Инкубационный период, как правило, составляет от нескольких часов до пяти суток с момента попадания токсина в организм. При тяжелом течении болезни высока вероятность летального исхода.

В консервированных продуктах ботулотоксин сохраняется годами. Он крайне устойчив к кислой среде и при попадании в желудок остается активным. Что еще нужно знать об этом опаснейшем веществе рассказывает инфекционист Марият Мухина.

«Все просто. Ботулотоксин образуется клостридиями ботулинизма, так называемые клостридии ботулинум, которые живут именно в аэробной среде. В среде где нет кислорода, то есть консервах. В любых консервах, даже овощах, фруктах, мясных консервах», — объясняет инфекционист.

В консервированные продукты споры попадают из почвы.

«Почва содержит огромное количество этих веществ. Это очень активная бактерия, и ее ботулинический токсин поражает просто весь организм. Но именно за счет чего? За счет того, что он действует на мотонейроны спинного продолговатого мозга — это нейроны, которые отвечают за двигательной функцию. И поэтому как раз поражаются буквально все двигательные функции», — показала врач.

Первые симптомы ботулизма:

Боли в животе;

Тошнота;

Диарея;

Поражение глаз;

У человека не работают глазодвигательные мышцы. Характеро двоение в глазах. Отсутствие четкого изображения, потеря зрения.

Поражение гортани.

Начинается дисфагия — трудно глотать. Меняется голос, появляется гнусавость. Становится трудно выговорить слова. Поражаются мимические мышцы.

Ботулотоксин в 375 тысяч токсичнее, чем яд гремучей змеи. Эксперт наглядно демонстрирует, как клостридии ботулизма заражают пищу.

«Вот представьте, что вот это ботулотоксин, который вместе с клостридиями попал в наше производство с почвой при нарушении условий хранения. И достаточно одной капли, чтобы отравить всю-всю-всю партию. Вот пошло распространение по всей поверхности, по всей толще продукции. Вот здесь очень хорошо можно проследить гнездное поражение. То есть где-то больше видно, где-то меньше. В итоге путем процесса производства все это распространяется на всю продукцию», — продемонстрировала специалист.

Как развивается ботулотоксин

Развиваются клостридии ботулизма в анаэробной среде, где нет кислорода.

«Токсин синтезируется палочкой ботулизма. Это белок, который направлен на то, чтобы убить макроорганизм. То есть это не инфекция, потому что инфекция, она паразит, она живет в больном, но живом организме человеке или животного, неважно. А ботулизму нужен трупный материал, условно говоря, дохлятина. Ему это нужно для жизни, он сознательно хочет нас убить», — говорит завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ЛФ РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

Как определить ботулотоксин в покупной еде

Самое опасное в этой инфекции то, что на глаз, как и на вкус, человек никогда не сможет определить наличие токсина в пище. Шокируют и данные Роспотребнадзора. После массового отравления в России уничтожили 250 тонн продукции, которая могла бы вызвать ботулизм.

«Мы категорически не рекомендуем приобретать такую продукцию в местах несанкционированной торговли, потому что мы не понимаем, каким образом данная продукция была кем-то изготовлена. Реализация в таких местах всегда имеет под собой риски, причем эти риски могут быть достаточно существенными, и с несанкционированной торговлей, пищевыми продуктами конечно необходимо бороться», — предупреждает заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Игорь Ивулёнок.

Пострадавшим от ботулизма понадобится не менее полугода на полное восстановление. В России сейчас работают над новым лекарством — это антитела для лечения и профилактики заболевания. Однако зарегистрируют препарат, вероятно, только в следующем году.

А пока главное рекомендация — обращаться к врачу при первых признаках ботулизма. Это тошнота, диарея и боли в животе. Важно помнить, потерянное время может стоить жизни.