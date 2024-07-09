Юлия Навальная заочно арестована по решению столичного суда

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 87 0

Отмечается, что она является фигурантом уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе».

Юлия Навальная заочно арестована по решению столичного суда

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Юлия Навальная — вдова блогера Алексея Навального* — заочно арестована по решению Басманного суда в Москве. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Судов общей юрисдикции столицы.

Ходатайство было направлено ГСУ СК РФ, суд его удовлетворил и избрал меру пресечения в виде заочного помещения под стражу сроком на два месяца. Срок начнет исчисляться с момента экстрадиции в РФ или с задержания на территории России.

Отмечается, что она является фигурантом уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе». Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в поддержке экстремистских действий. Речь идет о соратнике Алексея Навального — Леониде Волкове**. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации.

* — признан в РФ экстремистом и террористом.

** — признан иноагентом, экстремистом и террористом в РФ.

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