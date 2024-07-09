В Госдуме предложили признать Пугачеву иноагентом и лишить ее имущества в РФ

Поводом стал пост певицы в соцсети о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом и лишить ее имущества в России за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Так он отреагировал на сообщение певицы в соцсети о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве, которое она опубликовала ранее в этот день.

«В связи с этим, конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил РФ и работу на западную пропаганду», — заявил Журавлев в комментарии РИА Новости.

О попадании украинской ракеты в больницу в Киеве накануне сообщило Минобороны РФ, назвав это провокацией киевского режима с целью обеспечить дальнейшее финансирование и продолжение боевых действий до последнего украинца.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ракеты западного зенитно-ракетного комплекса NASAMS по детской больнице в Киеве подтвержденным фактом.

В Кремле также прокомментировали инцидент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям на Украине.

Тем временем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что американские власти лицемерно умалчивают о попадании ракеты украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) в больницу «Охматдет» в Киеве, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актрису Яну Троянову* внесли в список террористов и экстремистов после неоднократных публичных оскорблений соотечественников.

* — признана иноагентом, экстремистом и террористом в РФ.