Топ-менеджера из Германии нашли мертвым в высотке «Москвы-Сити»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 811 0

Бизнесмен долго не выходил на связь и никому не открывал дверь в свои апартаменты.

Топ-менеджера из Германии нашли мертвым в высотке «Москвы-Сити»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Директора по операционной готовности горнорудной компании «Черногорская» Франка Риттнера обнаружили мертвым в одной из высоток «Москвы-Сити». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что тело 55-летнего топ-менеджера нашли в башне Neva Towers, где он жил.

Коллеги Риттнера ранее сообщили полиции, что он не выходит на связь и никому не открывает дверь. При этом записи с камер наблюдения свидетельствуют, что бизнесмен не покидал апартаменты.

Вызванные на место сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили мужчину мертвым. Признаков насильственной смерти на нем не нашли.

Экс-председателя совета директоров «Норильского никеля», «Росбанка» и банка «Таврический» Александра Филипьева ранее обнаружили без сознания в квартире на Голиковском переулке в Москве. Оперативно прибывшие медики провели необходимые реанимационные действия, однако спасти 69-летнего бизнесмена не удалось. Известно, что Филипьев болел раком с 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 31-летнего актера популярных российских сериалов Римиса Сидабраса нашли мертвым в съемной квартире в Москве.

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