Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в квартире в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Он уточнил, что 31-летнего Сидабраса без признаков жизни обнаружили в квартире, которую он снимал в центре столицы.

По предварительным данным, криминальной составляющей в смерти актера нет. Обстоятельства и причины случившегося выясняют правоохранительные органы.

Римис Сидабрас родился 12 октября 1992 года на Сахалине, окончил Ярославский театральный институт, с 2015 по 2017 год состоял в труппе Театра имени Федора Волкова.

Телезрителям Сидабрас известен эпизодическими ролями в сериалах «Ночные ласточки», «Напарницы», «Екатерина. Взлет», «Тайны госпожи Кирсановой», «Галка и Гамаюн», «Женщина в состоянии развода» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист РСФСР, обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска» Василий Вавилов ушел из жизни в возрасте 73 лет.