«Приходилось пробиваться»: певица Татьяна Куртукова об успехе SHAMAN
Куртукова: SHAMAN приходилось пробиваться ради карьеры певца
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
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Исполнителям народной музыки гораздо сложнее пробиться в шоу-бизнесе.
Автор и исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — Прим.ред.) проделал невероятно сложный путь к успеху. Об этом исполнительница песни «Матушка» Татьяна Куртукова эксклюзивно рассказала на шоу «Посиделки на Дорожном радио».
Исполнительница песни «Матушка» Татьяна Куртукова.
Татьяну Куртукову очень часто сравнивают с одним из самых популярных артистов России SHAMAN. Она неоднократно заявляла, что не пародирует никого и хочет ассоциироваться лишь с самой собой.
Певица также отметила, что исполнителям народной музыки приходится значительно сложнее, чем другим.
«Ярослав сам не раз рассказывал, как долго ему приходилось пробиваться. С народной музыкой очень тяжело начинать карьеру в шоу-бизнесе и тем более стать мегазвездой», — поделилась Куртукова.
Артистка считает, что звезд с фольклорным творчеством можно по праву назвать легендарными, ведь достичь успеха им намного сложнее, чем академическим или эстрадным музыкантам. А SHAMAN, по ее мнению, — нонсенс шоу-биза.
«Мы видим, что среди народников немногие смогли стать легендами и достичь таких высот. Для индустрии это вообще нонсенс!» — подметила Татьяна Куртукова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец SHAMAN сообщил о блокировке его канала на YouTube.
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