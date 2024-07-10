Лидеры Нидерландов, Румынии, Италии и Германии присоединились к заявлению американского лидера.

Соединенные Штаты и их союзники поставят Украине пять дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО), включая ракетные батареи Patriot и компоненты Patriot, сообщили лидеры этих стран в совместном заявлении в ходе саммита НАТО. Об этом сообщает Reuters.

«Мы предоставляем Украине дополнительные стратегические системы ПВО, включая дополнительные батареи Patriot, переданные США, Германией и Румынией; компоненты Patriot, переданные Нидерландами и другими партнерами; и дополнительную систему SAMP-T, переданную Италией», — говорится в совместном заявлении от лица президента США Джо Байдена.

В ближайшие месяцы союз намерен поставить Украине еще десятки тактических систем ПВО, несмотря на высказывания о стремлении к урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин принял премьер-министра Индии Моди в резиденции в Ново-Огарево.