«Чужие отпечатки»: мать убитой жертвы просит оправдать 22-летнего осужденного

В Новосибирске парня приговорили к восьми годам строгого режима за убийство 21-летней Анастасии. Какие обстоятельства в этом деле не дают покоя родителям?

В Новосибирске 22-летнего парня приговорили к восьми годам строгого режима за убийство 21-летней Анастасии Новоселовой. Однако мать погибшей с решением суда не согласна. Женщина уверена, что посадили не того преступника. Об этом она рассказала KP.RU.

В 2021 году молодая девушка не вернулась домой после похода в местный бар в селе Маслянино. Искали Анастасию полгода, пока не нашли тело в овраге. Стало ясно — произошло жестокое убийство.

Спустя время виновник был найден. Им оказался знакомый убитой. Предполагалось, что парень хотел проводить Анастасию после бара. В итоге обвинение пришло к тому, что девушка сама позвонила своему убийце и попросила ее встретить. После между молодыми людьми произошла ссора, парень толкнул Новоселову и она упала в овраг. Следователи установили, что обвиняемый забрал телефон погибшей.

Эта версия подтвердилась, когда задержанный дал первые показания и во всем признался. Но позже он отказался от своих слов. Версии о невиновности парня придерживается и мама Анастасии — Оксана.

«Сам телефон потом нашли в том же овраге, но на нем отпечатков этого парня не было. Теперь мобильный дочки должны отдать мне: но даже если в нем и были какие-то зацепки, вряд ли они сохранились…»— рассказала женщина.

Мать Анастасии уверена, что убийца дочери еще гуляет на свободе. Ведь, по ее мнению, следствие изначально пошло совершенно не в том направлении и не изучило странные обстоятельства дела.

«Камни, на которых якобы разбилась моя дочь, находятся примерно в пяти метрах от той точки, где она могла упасть на землю. Как она тогда оказалась там? Моя версия: тело дочки туда принесли из другого места», — считает Оксана.

Также женщину очень смущает тот факт, что на записях в баре было видно, как к Анастасии приставал какой-то мужчина. Но потом запись пропала и неизвестного никто искать не стал.

«Под ногтями у дочери был найден чужой эпителий, не принадлежащий парню, которого осудили. А на сумке, которую нашли рядом с телом Насти в овраге, были чужие отпечатки трех человек — двух мужчин и женщины», — подчеркивает мама Насти.

Этим обстоятельствам так и не нашли объяснений. Оксана не намерена сдаваться, поэтому она планирует обжаловать приговор и добиться пересмотра дела.

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