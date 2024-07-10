На 86-й день после пересадки: вторая пациентка со свиной почкой умерла в США

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 45 0

Вторая пациентка со свиной почкой умерла в США на 47-й день после пересадки

На 86-й день после пересадки: вторая пациентка со свиной почкой умерла в США

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Сначала орган заработал, но потом из-за недостаточности кровообращения состояние женщины начало ухудшаться.

В Соединенных Штатах Америки умерла 54-летняя пациентка, ранее ей была пересажена генно-модифицированная свиная почка. Женщина стала уже второй жертвой такой операции. Об этом сообщает Independent после обращения в Лэнгоновский медицинский центр Нью-Йоркского университета.

Операция, как сообщается, прошла 12 апреля. Сначала пересаженный орган заработал, но вскоре из-за серьезных проблем с нарушением кровообращения он начал функционировать сильно хуже. Организм не начал отторгать почку, но ситуация постепенно ухудшалась.

В итоге медиками было принято решение не продолжать дальше иммуносупрессивную терапию. Через 47 дней орган удалили, женщину поместили на диализ, а 7 июля она умерла в хосписе.

Отмечается, что пациентка была в курсе, что операция проводится в экспериментальном режиме, и она мужественно согласилась попробовать сделать свой вклад в медицину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что личность человека может частично измениться из-за донорского органа. Были известны случаи, когда пациенты обнаруживали тягу к тем вещам, которыми раньше не интересовались.

Но так было с пересадкой сердца, однако сейчас ученые подчеркнули, что повлиять может любой орган. Здесь играют роль гормоны и сигнальные молекулы, оказывающие изменения на другие части тела.

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