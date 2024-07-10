«Ноги и руки рвутся в пляс»: Костомаров устроил зажигательные танцы на отдыхе

Фигурист прилетел в Сочи со своей семьей.

Фигурист Роман Костомаров, лишившийся ступней и кистей из-за тяжелой болезни, в который раз продемонстрировал свой позитив и бодрое настроение. Спортсмен в своих социальных сетях выложил видео, на котором зажигательно танцует возле автомобиля.

Выплясывал Роман неплохо, однако все же признал, что со стороны он выглядит немного странно.

«Ноги и руки рвутся в пляс. Больничка едет. Психушка ждет», — пошутил фигурист.

Сила воли и тяга к жизни Романа вдохновляют людей. Многие считают спортсмена супергероем, который совершил невозможное, так как Костомаров без рук и ног катается на коньках и показывает свою жизнеутверждающую позицию.

«Ты молодец! Пример для многих. В трудную ситуацию не сломался, а продолжил жить!»;

«Роман, я восхищаюсь вашей силой духа»;

«Герой нашего времени. Молодец!» — написали в комментариях.

На данный момент спортсмен улетел в Сочи вместе с близкими. Он взял с собой не только супругу Оксану Домнину и детей, но и других родных — мать и семью брата. Совсем скоро фигурист выступит в ледовом шоу Ильи Авербуха, а пока семья наслаждается отдыхом.

В начале 2023 года фигурист попал в больницу из-за пневмонии. Ослабленный иммунитет привел к серии осложнений, в результате чего у него развился сепсис, а за ним — гангрена. Чтобы спасти жизнь звездного пациента, врачи ампутировали честь конечностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как болезнь Костомарова изменила его брак.

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