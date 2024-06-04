«Можно потерять в любую секунду»: как болезнь Костомарова изменила его брак

Фигуристка едва не потеряла супруга и отца ее детей, и с тех пор совместная жизнь будто началась заново.

После без преувеличения чудесного возвращения к жизни фигуриста Романа Костомарова его жизнь в корне изменилась. И дело не только в здоровье, необходимости приспосабливаться к особенностям искалеченного тела, преодолении перед первым выходом на лед и других испытаниях. Изменились и личные отношения между спортсменом и его женой Оксаной Домниной. Об этом супруга героя поговорила с фигуристкой Евгенией Медведевой в рамках ее Youtube-шоу.

Как отметила Медведева, новый этап в браке Домниной и Костомарова очевиден. Все трое периодически встречаются на съемках популярных телепередач, и молодая коллега видит людей, с которых когда-то брала пример, совершенно иными. Они не зрелая пара после десяти совместных лет. Теперь они подростки, неспособные находиться рядом без нежных слов и объятий.

Оксана Домнина не стала спорить. Действительно, в ее доме теперь больше тепла и взаимного трепета. Появилось острое ощущение ценности партнера, которое, казалось, с годами стало ослабевать. Несмотря на долгий срок совместной жизни, общих детей, карьеры супруги сейчас не могут насмотреться друг на друга. .

«Как-то мы больше стали дорожить друг другом. От этого и есть, наверно, какие-то такие нежные чувства и искорка… Ты понимаешь, что человека можно потерять в любую секунду. Мне хочется каждый день максимально проявлять свои чувства, дарить свою любовь, свое отношение, свою доброту. Ну, это все, наверно, к вопросу о ценности», — сказала Оксана.

Недавно Домнина вступилась за мужа, столкнувшегося с хейтом в соцсетях. Некоторые пользователи указывали, что спортсмен — никакой не герой. И несправедливо его так называть только потому, что он перенес болезнь. По словам жены, Костомаров победил не только недуг, но и свои собственные страхи и ограничения, и это делает его истинным героем.

В начале 2023 года фигурист попал в больницу из-за пневмонии. Ослабленный иммунитет привел к серии осложнений, в результате чего развился сепсис, а за ним — гангрена. Чтобы спасти жизнь звездного пациента, врачи ампутировали честь конечностей. Сегодня он уже танцует на льду, обнимая жену, — свою поддержку и самую надежную опору.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Роман Костомаров боролся с фантомными болями после ампутации.