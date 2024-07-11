«Дисбаланс в обществе»: женщин обвинили в росте числа суицидов среди мужчин

BBC: в Южной Корее обвинили женщин в росте числа суицидов мужчин
Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert
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Что же делают представительницы прекрасного пола?
Советник администрации Сеула Ким Ки Дук заявил, что желание построить карьеру и отказ от замужества жительниц Южной Кореи вызывают рост числа самоубийств среди мужчин. Об этом сообщает BBC.
В материале указано, что рост числа работающих кореянок в последние годы негативно повлиял на рынок труда для мужчин. Ким утверждает, что увеличение женской занятости затруднило мужчинам поиск работы, а также привело к снижению количества женщин, желающих выходить замуж и строить семью.
Советник администрации пришел к таким выводам, проанализировав данные городского совета о количестве попыток самоубийств.
Согласно документам, за период с 2018 по 2023 год число попыток самоубийства увеличилось более чем в два раза, с 430 до 1035. При этом наблюдается рост доли мужчин, которые пытались покончить с собой — с 67% в 2018 году до 77% в 2023-м.
Ким предполагает, что Южная Корея постепенно «превращается в общество, в котором доминируют женщины».
Заявление советника спровоцировало бурю негодования в социальных сетях. Пользователи сочли его слова «безосновательными» и «женоненавистническими».
«Такие комментарии показывают, насколько распространено женоненавистничество в Южной Корее. Обвинение женщин в выходе на рынок труда лишь усугубит дисбаланс в нашем обществе», — отреагировала на заявление директор Корейского женского профсоюза Юри Ким.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как угрожает Южная Корея России из-за союза с КНДР.
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