Обанкротит Аффлека? Джей Ло намерена забрать при разводе половину состояния Бена

Состояние певицы оценивается в 400 миллионов долларов.

Певица Дженнифер Лопес хочет забрать при разводе у Бена Аффлека половину состояния. Об этом заявило зарубежное издание Radar.online

Звезда заявила о том, что супруг невероятно жадный. Во время их совместной жизни она фактически его обеспечивала, оплачивая совместные перелеты, проживание в отелях и прочие нужды. При этом Бен успевал упрекать жену в расточительности.

Обиженная Джей Ло обратилась к бухгалтерам с просьбой составить список со всеми затратами на Аффлека, чтобы в дальнейшем использовать его для судебного запроса на получение компенсации.

«Она также внесла львиную долю за тот особняк за 60 миллионов долларов, который они купили. Бен „отнял“ у нее много денег, по крайней мере, так она говорит», — поделился анонимный источник.

Певица считает, что Бен Аффлек вступил с ней в брак только ради наживы. Именно это вызвало в ней такое желание обанкротить мужа, несмотря на то, что она зарабатывает больше актера аж в три раза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что репутация Лопес оказалась под угрозой.