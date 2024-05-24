Еще один повод для развода. Репутация Лопес оказалась под угрозой

Скандал, связанный с бывшим бойфрендом-рэпером, обратил все взгляды на певицу, у которой и так непростой период.

У Бена Аффлека появилась еще одна причина для развода с Дженнифер Лопес. Очередная порция скандалов свалилась на певицу и ее мужа-актера Бена Аффлека.

А виновником тому стал бывший возлюбленный артистки, рэпер Пи Дидди (Шон Джон Комбс). Резонансные факты о жизни музыканта бросили тень и на репутацию его экс, хоть встречались они в нулевых.

Один из фактов биографии Пи Дидди — перестрелка на вечеринке в Нью-Йорке в 1999 году. В результате происшествия пострадали три человека, а рэперу и его на тот момент пассии Лопес были предъявлены обвинения.

Пара скрылась с места ЧП, спрятав в багажнике машины оружие. Пресса сообщает, что исполнительница якобы лично пронесла в клуб пистолет.

Дженнифер Лопес и P. Diddy: www.globallookpress.com

Помимо того, 54-летнего Пи Дидди заподозрили в ряде сексуальных преступлений — торговле людьми, изнасилованиях, домогательствах. А недавно мир увидел кадры, на которых рэпер избивает свою бывшую девушку Кэсси Вентуру в коридоре отеля, запись была сделана в 2016 году.

Публика снова недоверчиво покосилась на Лопес. Ведь она два года состояла в отношениях с монстром, если верить обвинениям.

В окружении певицы утверждают, что она не будет ввязываться в эту историю, так как сосредоточена на восстановлении отношений с мужем и спасении от развода. Инсайдеры Daily Mail утверждают, что Джей Ло не намерена даже комментировать ситуацию с Пи Дидди.

У нее есть дела поважнее — брак с любовью всей жизни, который висит на волоске. В 2002-м возлюбленные расстались после помолвки, а в 2022-м наконец поженились, но счастье длилось недолго — по слухам, Аффлек загулял с подружкой супруги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дженнифер Лопес прокомментировала слухи о разводе с Беном Аффлеком.