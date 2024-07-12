Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июля

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 15 по 21 июля.

Движение Солнца по знаку Рака продолжает фокусировать внимание на домашних и семейных делах, традиционных ценностей, безопасности и темы патриотизма. Высвечиваются насущные потребности в питании, отдыхе, комфорте.

В повседневной жизни более заметны эмоциональные проявления и ранимость, повышенная интуитивность. Под влиянием Урана и Нептуна взгляд на мир пропитан духом идеализма и стремлением к справедливости. Открывается возможность проявить себя в благотворительной деятельности, получить инсайты и привлечь к себе внимание новыми творческими идеями.

Можно попробовать занятость на фрилансе, освоить новинки в технике и современных технологиях, приобщиться к искусству и творческим занятиям. Полезно делать паузы от бытовой работы. Окунитесь в расслабляющую атмосферу, послушайте медитации или посмотрите фильмы на темы психологии.

Меркурий в Львиных огненных энергиях помогает в творческих проявлениях, в деятельности, связанной со словом, информацией, торговлей и коммерцией.

Речь обретает яркие высокопарные нотки, что благоприятствует рекламным кампаниям, общественным мероприятиям, обучению, ораторскому и актерскому мастерству. Эксцентричные и чрезмерно оригинальные идеи можно применить в научных кругах или в интернет проектах с целью привлечения аудитории.

Чувственная Венера во Льве требует романов, любви и бесконечных удовольствий. Женщины стремятся к презентации собственной привлекательности, тянет пройтись по магазинам за дорогими покупками и брендовыми вещами.

Мужчины аплодируют любимым дорогими подарками и щедры на знаки внимания. Аспект от Юпитера способствует культурному развитию, создает хорошие финансовые предпосылки для предпринимательской и юридической деятельности.

Успех приходит к спортсменам, политикам, деятелям искусства и богемы. В этот период активная социальная жизнь и светские мероприятия помогут наладить полезные связи.

В конце недели Марс врывается в воздушное пространство Близнецов. Основная деятельность связана с интеллектом и информацией.

Остроумие и способность энергично находить разнообразные пути решения проблем помогают в бизнесе, учебе, при работе с клиентами. Главное — не сидеть без дела. Можно направлять энергию на несколько дел одновременно.

Знакомства с противоположным полом завязываются быстро, но к долгосрочным отношениям это вряд ли приведет.

21 июля полнолуние на оси Рак — Козерог делает акцент на вопросах карьеры, а также затрагивает детско-родительские отношения. Необходим поиск баланса между профессиональным успехом и семейными ценностями.

Луна в Козероге не сильна и склонна к осторожности, просчитывает каждый шаг. Под маской холодности сложно расслабиться. При этом исполнительность и развитое чувство ответственности помогает при выполнении домашних дел, служебных обязанностей, решения вопросов с недвижимостью, планирования дел на предстоящий месяц.

Овен — гороскоп на неделю

Овны настроены на выражение себя как романтика или интеллектуала. Вы не прочь поддаться легкому увлечению и открыты знакомствам. Легче всего это сделать в поездке или в общественном месте.

Хорошие контакты и взаимопонимание с детьми, преподавателями, коучами, тренерами. Успешно проходят рекламные акции, презентации, развлекательные мероприятия, брокерская деятельность.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы почувствуют усиление внимания к дому, семье. Способны удовлетворить как свои личные потребности, так и близких. Начните неделю с косметического ремонта дома, наведения уютной обстановки, особенно в местах отдыха и приема пищи.

Деловым людям увеличить доходы поможет маркетинговое исследование, сделки с землей, недвижимостью, акциями, сфера питания и аренда.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы на своей волне. Легки на подъем, любознательны, кипят желанием учиться и обмениваться информацией. При любом удобном случае демонстрируют живость ума и эрудицию. Появляются новые знакомства, клиенты, подписчики.

Умение использовать контакты и связи способствует расширению профессиональной деятельности. Удача в посреднических услугах, заключении договоров и соглашений, торговле и публикациях.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, жизнь поворачивается к вам спокойной и доброй стороной. В финансовом плане можно рассчитывать на получение дотаций, премий, субсидий и налоговых льгот.

Участие в благотворительных проектах, помощь нуждающимся принесут пользу не только обществу, но и вам. Повысить энергетику помогут аромамасла, занятия йогой или медитативные практики. Используйте также силу воды, как вашу природную стихию.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, нацеленность на созидательность и дружелюбие помогает при контактах с друзьями и единомышленниками, совместное выстраивание новых планов и осуществление масштабных проектов.

Появляется возможность посмотреть на реальность новым, свежим взглядом. Удача в финансовых делах, получение спонсорской помощи. При обращении с запросом в общественные организации сможете благоприятно решить свои вопросы.

Дева — гороскоп на неделю

Девы успешны в творческих профессиях, на поприще психологии и эзотерики. Складываются доверительные отношения с руководством, удачно решаются вопросы с государственными органами и официальными инстанциями.

Подходящее время для лечения опорно-двигательного аппарата, зубов, укрепления иммунной системы. Интуиция подскажет верный путь для осуществления целей и планов.

Весы — гороскоп на неделю

Весам доступен широкий спектр возможностей как в творческих занятиях, так в сфере общественной и юридической деятельности, в науке, спорте, политики и области образования.

Стремление к свободе и расширению мировоззрения может позвать в путешествия и поездки по культовым местам. В интернет сообществах может завязаться дружба или установление духовных связей.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам ощутимый доход и щедрый соцпакет приносит работа на крупных и государственных предприятиях, высокая должность и статус. Энергетический потенциал повышается.

Это позволит преуспеть в организации собственного предприятия, получить выгодные условия кредитования или возвращение долгов. Представители бизнеса реализуют проекты и получают сверхприбыли.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам партнерские отношения способствуют активной интересной жизни, укрепляют престиж, расширяют кругозор. Чтобы прийти к цели, объединяйтесь в союзы с другими людьми. Именно командный дух даст результат.

Общественная и научная деятельность сулит новые перспективы и популярность, особенно вдали от дома. При решении юридических и судебных дел, фортуна на вашей стороне.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, позаботьтесь о своем здоровье. Своевременное оформление медицинской страховки, комплексное обследование организма поможет сохранить ресурсы и в дальнейшем избежать лишних затрат на лечение.

Удачливость в проведении банковских операций, открытие счета, переоборудование рабочего места или офиса способствуют созидательной деятельности.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи с удовольствием пообщаются с представителями противоположного пола, пофлиртуют и может даже влюбятся. Проводите время в приятных делах и удовольствиях. Активная общественная и культурная деятельность помогут закрепиться в элитарных слоях.

Творческая энергия фонтанирует во время публичных выступлений и при соприкосновении с предметами или сферой искусства.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам период сулит основательный и разумный подход к делам, трудолюбие. Заботы, связанные с домом, семьей, земельными участками, недвижимым имуществом решаются самым благоприятным образом.

Можно затеять ремонт кухни или заняться строительством летней беседки, обратиться в службу сервиса, оформлять договоры на оказание услуг, арендовать помещение или навести порядок на рабочем месте. Вы способны легко лавировать в потоке обстоятельств.

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