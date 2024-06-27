Риск стать жертвой мошенников: китайский гороскоп на июль 2024 года

5-tv.ru публикует прогноз на июль 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Серебряная коза. Заключительный месяц сезона огня, по китайскому календарю. Включает в себя энергии почвы, дерева и уходящего огня. Это пик цветения природы, кульминация красок, цвета, плодородия.

Многие могут начать искать легких заработков и пасть жертвами мошеннических схем, чтобы раздобыть где-то легкие и быстрые деньги. Будьте внимательны — энергии месяца создают непрактичные настроения, стремление к богатству напоказ и это может стать серьезными предпосылками для ментальных проблем.

Поэтому самым лучшим способом уберечься от негативных влияний месяца будет сфокусироваться на благополучии и здоровье. К тому же, столп золотой козы располагает к рефлексии и самоанализу.

Позитивные звезды месяца: Небесная единица, Великая Луна и Небесный офицер. Сулят поддержку в трудную минуту, успешный поиск наставников и помощников — особенно если вы родились в день дерева ян, земли ян или металла ян.

Для тех кто родился в августе это самый лучший месяц для плановых медицинских вмешательств, операций и манипуляций. К вам прилетает звезда небесного медика.

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Гексограмма месяца: 6 — да чжуань, мощь великого. Она рекомендует в случае назревающего конфликта вести себя сдержанно и не отвечать на брошенный вызов.

Не следует предъявлять слишком много требований и не начинать в одиночку никаких предприятий до тех пор, пока обстоятельства не будут благоприятствовать вам. Если что-то и начинать, то вместе. И следует помнить, что жизненные трудности нередко являются гораздо лучшим учителем чем расслабленные безоблачные деньки.

Бог тюрьмы встречает мистика — сулит огромную неожиданную прибыль, прощение, возможные счастливые случаи, внезапные очень успешные выходы из напряженных ситуаций.

Очень благоприятны путешествия и перемещения на юго-запад.

Лучшие и худшие дни апреля

Самыми позитивными звездами отмечены: 1, 7, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 мая.

Плохие дни: 12, 30.

Разрушители: 9 и 21.

Болезни: 4, 5, 14, 17, 29.

Стрижки: 9, 10, 12, 13, 16, 19.

С точки зрения здоровья по традиционной китайской медицине наступает один из четырех месяцев межсезонья — лучшее время позаботиться о селезенке и желудочно-кишечном тракте. Откажитесь от ледяных напитков — в ТКМ они считаются безоговорочным злом для организма. Старайтесь не переусердствовать с грилем и шашлыками.

Зато последняя неделя июля и первая неделя августа это прекрасное время, для того чтобы попить витамины, или лекарства направленные на укрепление селезенки.

По ТКМ здоровье всего организма закладывается именно в периоды межсезонья и поэтому это время особенно располагает к тому, чтобы поберечься, не перерабатывать и уделить внимание своему питанию и мягкому укреплению организма.

Лучший способ охладиться в жару — выпить теплой воды из термоса, поддерживать водный баланс, сохранять эмоции в гармонии, не переусердствовать в тренажерном зале и больше отдыхать.

Хорошие сектора: Юго-Запад, Юго-Восток, Северо-Запад, Северо-Восток и Восток.

Самый негативный сектор: Запад, Север.