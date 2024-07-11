Во Франции загорелся шпиль основанного в XI веке Руанского собора

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Посетителей эвакуировали. Что еще известно о происшествии?

Во Франции загорелся шпиль основанного в XI веке Руанского собора

Фото: www.globallookpress.com / Franz-Peter Tschauner

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В знаменитом Руанском соборе во Франции возник пожар. Об этом сообщил мэр города Николя Мейер-Россиньоль на странице в соцсети Х.

«Пожар начался в шпиле собора, его причина пока не известна. Все средства брошены на его тушение», — написал он.

Мейер-Россиньоль опубликовал также фотографию, на которой видно, как от шпиля Руанского собора поднимаются в небо густые клубы дыма. Посетителей эвакуировали.

Как передает BFM Normandie в соцсети Х, 70 пожарных привлечены к ликвидации огня в Руанском соборе. Возможность распространения пламени называется маловероятной. К настоящему моменту пожар локализован, но не называется, на какой площади.

Руанский собор во Франции был основан в 1030 году. Сегодня это третий за пять лет католический храм в стране, где произошел пожар. В 2019 году загорелся собор Нотр-Дам в Париже. В 2020 году злоумышленники совершили поджог собора Святых Петра и Павла в Нанте (запад Франции).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар в Химках локализовали на площади три тысячи квадратных метров.

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