Огонь охватил три тысячи «квадратов»: что происходит на месте пожара в Химках

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 300 0

Пожар в Химках локализовали на площади 3 тысячи квадратных метров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Бороться с возгоранием продолжают свыше 97 специалистов и 33 единицы техники.

Площадь пожара на территории производственно-складского здания в подмосковных Химках увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В Химках площадь пожара увеличилась до 3000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

На этой же площади спасателям удалось локализовать пожар. Кроме того, сообщается об обрушении кровли на тысяче «квадратов». На месте возгорания в Химках работают свыше 97 специалистов и 33 единицы техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит. Тогда площадь пожара составляла две тысячи «квадратов». Сообщалось, что внутри здания находятся 30 газовых баллонов, десять были вынесены.

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